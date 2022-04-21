Российская авиация уничтожила 64 объекта ВСУ

В Минобороны отчитались о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны провело вечерний брифинг, посвященный военной специальной операции России на Украине.

Представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что авиация поразила 64 военных объекта Украины, "среди них 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники".

Ракетными войсками и артиллерией поражено 450 объектов противника, в том числе 14 пунктов управления и 429 опорных пунктов.

В районах Черкасское и Александровка российские военные уничтожили до 120 националистов. В районе Попасной поражены пункт управления украинской армии, два склада боеприпасов и два опорных пункта националистов.

С начала операции уничтожены 140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 512 БПЛА, 254 ЗРК, 2422 танка и других боевых машин, 266 установки РСЗО.

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