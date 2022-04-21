ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Южная Корея испытала баллистические ракеты подводных лодок

20:11
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Пуски произвели с подлодки "Досан Ан Чхан Хо"

Как сообщает со ссылкой на источники агентство Yonhap, 18 апреля Южная Корея успешно провела испытательные пуски двух баллистических ракет подводных лодок.

В Кремле отреагировали на пуск КНДР
Сообщения о поездке Шойгу в Северную Корею оказались фейком

Уточняется, что пуски произвели из акватории Желтого моря с интервалом в 20 секунд с подлодки "Досан Ан Чхан Хо". Ракеты пролетели около 400 километров и поразили условные цели.

В скором времени подобные снаряды могут быть приняты на вооружение.

Ранее южнокорейские военные зафиксировали запуск двух снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пуск ракеты
Пуск ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.