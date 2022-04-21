Южная Корея испытала баллистические ракеты подводных лодок

Пуски произвели с подлодки "Досан Ан Чхан Хо"

Как сообщает со ссылкой на источники агентство Yonhap, 18 апреля Южная Корея успешно провела испытательные пуски двух баллистических ракет подводных лодок.

Уточняется, что пуски произвели из акватории Желтого моря с интервалом в 20 секунд с подлодки "Досан Ан Чхан Хо". Ракеты пролетели около 400 километров и поразили условные цели.

В скором времени подобные снаряды могут быть приняты на вооружение.

Ранее южнокорейские военные зафиксировали запуск двух снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря.

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