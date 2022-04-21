Пограничный контроль фур с товарами первой необходимости отменили до осени

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин

В разгар весенне-полевых работ правительство решило поддержать аграриев. Об этом рассказал глава кабмина на заседании правительства.

Тем из них, кто занимается зерном, на возмещение затрат на производство и реализацию из бюджета выделят 10 миллиардов рублей. Также премьер рассказал, что на льготное кредитование сельхозпроизводителям уже было направлено 30 миллиардов рублей и до конца текущего года агросектор получит ещё 150 миллиардов. Благодаря квотированию экспорта удалось стабилизировать и ситуацию с минеральными удобрениями.

Также в условиях внешнего давления на страну обсудили автомобильные международные перевозки. Правительство принимает дополнительные меры для беспрепятственного ввоза в Россию социальной значимой продукции.

"До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур, в случае если они доставляют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Прохождение пунктов пропуска станет занимать меньше времени. Ускорятся и логистические процессы. А значит, востребованная людьми продукция быстрее поступит в магазины", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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