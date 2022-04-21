ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов обратился к мировому финансовому сообществу

20:29
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Министр призвал снимать барьеры в международной торговле

Министр финансов России Антон Силуанов обратился к участникам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.

Глава ЦБ рассказала, как банковская система справилась с вызовами
Силуанов выступил на встрече G20

"Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан", - сказал глава Минфина, которого цитирует ТАСС.

Текущая ситуация в мировой экономике, продолжил Силуанов, является прямым следствием накопленных дисбалансов после пандемии и санкций. Страдают же в итоге развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. При этом еще одни влияющим фактором является ускоренный энергопереход, подгоняющий цены на энергоресурсы.

"МВФ признает, что введенные ограничения неизбежно приведут к фрагментации международной валютно-финансовой системы", - добавил министр.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.