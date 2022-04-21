Силуанов обратился к мировому финансовому сообществу

Министр призвал снимать барьеры в международной торговле

Министр финансов России Антон Силуанов обратился к участникам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.

"Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан", - сказал глава Минфина, которого цитирует ТАСС.

Текущая ситуация в мировой экономике, продолжил Силуанов, является прямым следствием накопленных дисбалансов после пандемии и санкций. Страдают же в итоге развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. При этом еще одни влияющим фактором является ускоренный энергопереход, подгоняющий цены на энергоресурсы.

"МВФ признает, что введенные ограничения неизбежно приведут к фрагментации международной валютно-финансовой системы", - добавил министр.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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