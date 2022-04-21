Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира"

Это лекарство на основе нирматрелвира и ритонавира

Министерство здравоохранения России зарегистрировало разработанный фармацевтической компанией "Промомед" новый препарат от COVID-19 "Скайвира".

"Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022", - приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее Минздрав зарегистрировал другой препарат фирмы "Промомед" от ковида - "Эсперавир" на основе молнупиравира, а также лекарство от "Обнинской химико-фармацевтической компании" на основе молнупиравира.

Как прежде заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, в стране наблюдается положительная динамика в ситуации с коронавирусной инфекций, однако угроза распространения COVID-19 остается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"