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Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира"

20:51
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Это лекарство на основе нирматрелвира и ритонавира

Министерство здравоохранения России зарегистрировало разработанный фармацевтической компанией "Промомед" новый препарат от COVID-19 "Скайвира".

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"Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022", - приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее Минздрав зарегистрировал другой препарат фирмы "Промомед" от ковида - "Эсперавир" на основе молнупиравира, а также лекарство от "Обнинской химико-фармацевтической компании" на основе молнупиравира.

Как прежде заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, в стране наблюдается положительная динамика в ситуации с коронавирусной инфекций, однако угроза распространения COVID-19 остается.

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