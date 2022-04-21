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Лавров обсудил Украину с послами латиноамериканских стран

21:20
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Беседа прошла в благожелательном ключе

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств государств Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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"В неформальном, благожелательном ключе, традиционно характеризующем российско-латиноамериканский политдиалог, состоялось заинтересованное обсуждение актуального развития мировой ситуации и положения вокруг Украины", - сказано в сообщении.

Глава российского МИД указал на необходимость формирования справедливого многополярного миропорядка. Также затрагивались темы текущего состояния российско-латиноамериканских связей.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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