В украинских портах заблокированными 76 иностранных судов

В ходе вечернего брифинга в четверг Министерство обороны России сообщило, что в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" местных жителей.

Вместе с тем из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций международные организации приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу.

За сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 14877 человек, в том числе 2288 детей. Боевики продолжают удерживать в заложниках 6134 иностранцев из 10 государств. В украинских портах заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств.

Россия за сутки провела 10 гуманитарных акций. Со 2 марта Россия доставила на Украину 13855,9 тонны гумпомощи.

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