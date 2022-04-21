ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ продолжают удерживать в заложниках 6134 иностранцев

21:44
  • четверг
  • 21 апреля 2022

В украинских портах заблокированными 76 иностранных судов

В ходе вечернего брифинга в четверг Министерство обороны России сообщило, что в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" местных жителей.

Кремль отреагировал на заявления Украины об ударе по Крымскому мосту
ВС России за сутки уничтожили более тысячи военных объектов на Украине

Вместе с тем из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций международные организации приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу.

За сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 14877 человек, в том числе 2288 детей. Боевики продолжают удерживать в заложниках 6134 иностранцев из 10 государств. В украинских портах заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств.

Россия за сутки провела 10 гуманитарных акций. Со 2 марта Россия доставила на Украину 13855,9 тонны гумпомощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Войска ВСУ
Войска ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.