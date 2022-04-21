Минобороны предупредило о провокации ВСУ в Николаевской области

Боевики провели постановочную съемку "актов мародерства", якобы совершенных российскими военными

Украинские боевики по указанию ВСУ сняли в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области постановочную съемку "актов мародерства", совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны России, цель провокации – дискредитация Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики с использованием автомобилей со знаком "Z" демонстративно грабили частные дома и снимали это на телефоны.

"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей "о злодеяниях русских" в ближайшее время планируется распространить через "объективные" и "независимые" западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве", — сообщил Мизинцев.

В МО России указали, что подобные провокации киевского режима демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"