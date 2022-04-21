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Путин получил приглашение на саммит G20

21:58
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Мероприятие пройдет в ноябре

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати ответила на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите G20.

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"Мы пригласили. Уже все страны в G20 получили свои приглашения", - ответила министр (цитата по ТАСС).

Ранее СМИ писали, что США пытались убедить Индонезию не допустить Путина до участия в саммите G20 из-за ситуации вокруг Украины.

Индонезия в 2022 году председательствует в "двадцатке". Саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе дипломатические.

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