Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации

Установлен определенный уровень охвата лиц с хроническими заболеваниями

Министерство здравоохранения России представило приказ о новом порядке диспансеризации взрослого населения, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне руководитель организовывающей процедуру медицинской организации должен обеспечить охват на уровне не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.

Осуществлять диспансеризацию должны терапевты, специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике.

Направляются на диспансеризацию страдающие хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями лица, диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после установления диагноза.

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