Власти боятся, что монументы подорвут местную идеологию

К памятникам ближе 200 метров не подходить! А то демократия пострадает. Сейм Латвии запретил собрания, прогулки и пикеты ближе 200 метров от любого памятника Победы Советской Армии на территории страны. Чем так пугают памятники, что к ним и подойти нельзя?

Депутаты Сейма объяснили, что нужно ограничить такие формы идеологии, которые угрожают демократической правовой системе и безопасности Латвии. Ежегодные шествия в честь латышских ветеранов СС демократической правовой системе не угрожают. А монументы того и гляди подорвут местную идеологию.

Рекордсменами в этой вакханалии борьбы с памятью о советских воинах, боровшихся с фашизмом, стала Украина. Чьи солдаты во время второй мировой освобождали от фашистов не только территорию СССР, но и европейских стран.

Памятники маршалу Жукову, воинские мемориалы - всё это подлежит уничтожению. И вот свежие кадры - расправа с памятником Зое Космодемьянской в Чернигове. "Походу, снова нужно освобождать всю Европу от нацизма" - пишут в соцсетях.

Не менее истеричные националисты давно диктуют свою волю в Польше. Забыта Волынская резня, когда украинские нацисты уничтожали поляков. Теперь главные враги – памятники воинам Красной армии, с которыми плечом к плечу против общего врага воевали польские солдаты на полях сражений Второй мировой.

Польский институт национальной памяти радостно объявил, что будут снесены три воинских мемориала. Начнут с Памятника красноармейцу в городе Седлец.

Таллин, Потсдам, Берлин – список городов, где мстят советским солдатам за победу во Второй мировой, пополняется. Европу охватил реваншистский угар. На Украине, как это водится, ненависть ко всему русскому обретает порой трагикомичные формы. В Ужгороде под бюстом Пушкина антироссийские активисты отковыряли неправильные буквы и прилепили подпись - Джо Дассен. А потом и сам бюст сбросили.

Так на чью сторону перешла якобы цивилизованная и насквозь демократическая Европа со своими дрессированными украинскими подопечными? Ребята, у вас в действительности всё не так, как на самом деле.

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