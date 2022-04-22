"Опека Большого брата": почему Германия так зависима от США

Вашингтон после Второй мировой войны создавал Германию по определенным шаблонам

Противоречия между национальными интересами Германии и стремлением Берлина активно участвовать в антироссийских действиях могут спровоцировать в стране острый политический кризис. Насколько обоснован такой прогноз, Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

Какие группы в Германии выступают за поставки вооружений Украине? Есть ли в ФРГ силы, способные вывести страну из-под американского давления? На эти и другие вопросы ответил политолог Александр Камкин.

"Весь политический истеблишмент Германии – по сути, выходцы из американских НКО. Американцы после 1945 года создавали ФРГ по определенным идеологическим и геостратегическим шаблонам. И Германии из-под опеки "большого брата" из Вашингтона выйти не дадут", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"