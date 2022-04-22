Минобороны опубликовало документы об освобождении Мариуполя в 1943 году

Гитлеровцы и современные украинские националисты использовали схожие методы

Минобороны России рассекретило архивные материалы об освобождении Мариуполя в сентябре 1943 года.

В специальном разделе на сайте ведомства представлены исторические документы - наградные листы красноармейцев, которые участвовали в сражении за город, а также свидетельства преступлений фашистских захватчиков.

В документах - сведения о пытках и убийствах мирных жителей, которые начались с момента оккупации Мариуполя. Фашисты проводили массовые расстрелы, не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. А как только части Красной Армии подошли к Мариуполю, спецотряды начали подрывать и уничтожать объекты инфраструктуры, разрушать город, взрывая, в том числе, школы.

Гитлеровцы, как и современные украинские националисты, часть своих кровавых акций проводили с целью дискредитации советских воинов-освободителей. Нередко немецкие пропагандисты для создания фейков проводили жестокие манипуляции над мирными гражданами. Точно так же в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ, отмечают в Минобороны.



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