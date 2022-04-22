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Настоящие герои: в Минобороны рассказали о подвигах российских военных

08:53
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Они проявляют мужество и героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Отдельная мотострелковая бригада, под командованием полковника Азатбека Омурбекова при взятии рубежа разгромила батальон националистов и уничтожила более 40 единиц техники. Бригада Омурбекова удерживала позицию в течение трёх недель, отразив более 50 атак превосходящих сил противника.

Расчёт батареи ракетного дивизиона под руководством лейтенанта Алексея Зеленского ударом по позиции боевиков уничтожил до 50 единиц техники противника и до 200 националистов. Также были ликвидированы командный пункт, два вертолёта, 8 топливо-заправщиков противника и более 20 боевиков.

Бойцы мотострелковой роты под командованием Николая Зубца, находясь под плотным огнём, уничтожили четыре танка, шесть БМП и две хорошо укреплённые пулемётные точки противника. В ходе боёв капитан Зубец лично подбил из РПГ три бронетранспортёра и уничтожил множество националистов, а затем организовал эвакуацию раненых, в том числе командира батальона.

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