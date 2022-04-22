Япония заявила о "незаконной оккупации" Южных Курил Россией

К таким формулировкам Токио прибегал в последний раз в 2003 году

Формулировка о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов появилась в ежегодном докладе по дипломатии, который публикует МИД Японии. К таким выражениям Токио прибегает впервые с 2003 года.

В "Синей книге" 2022 года сказано, что южная часть Курил - это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией". Выражение об "исконных территориях" также не употреблялось Токио давно, с 2011 года. Доклад представил на заседании кабинета министров страны глава МИД Японии Есимаса Хаяси, публикацию документа ожидают в ближайшие дни, передает ТАСС.

Япония присоединилась к антироссийским санкциям, введенным странами запада после начала военной спецоперации на Украине. Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказалась от переговоров по мирному договору и запретила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова. Позиция Москвы неизменна: острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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