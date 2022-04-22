ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония заявила о "незаконной оккупации" Южных Курил Россией

08:24
  • пятница
  • 22 апреля 2022

К таким формулировкам Токио прибегал в последний раз в 2003 году

Формулировка о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов появилась в ежегодном докладе по дипломатии, который публикует МИД Японии. К таким выражениям Токио прибегает впервые с 2003 года.

Высланные из Японии российские дипломаты вылетели в Москву
Япония и Швейцария договорились усилить антироссийские санкции

В "Синей книге" 2022 года сказано, что южная часть Курил - это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией". Выражение об "исконных территориях" также не употреблялось Токио давно, с 2011 года. Доклад представил на заседании кабинета министров страны глава МИД Японии Есимаса Хаяси, публикацию документа ожидают в ближайшие дни, передает ТАСС.

Япония присоединилась к антироссийским санкциям, введенным странами запада после начала военной спецоперации на Украине. Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказалась от переговоров по мирному договору и запретила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова. Позиция Москвы неизменна: острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Курилы
Курилы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.