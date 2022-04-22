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Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS

08:52
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Письмо с рекомендациями разослала Росавиация

Экипажи российских авиакомпаний готовятся к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Письмо с соответствующими рекомендациями направила в "Госкорпорацию по организации воздушного движения" Росавиация.

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О сбоях навигационной системы ранее предупредил европейский авиарегулятор. Он заявил, что нарушения могут привести к отклонению самолетов от маршрутов и невозможности выполнить процедуру безопасной посадки. Сообщалось о "глушении" сигналов GPS, а также и спуфинг-атаками (подмене сигнала) при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, восточнее Финляндии и Средиземноморья.

Российским экипажам рекомендуется на этапе планирования полетов готовится к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала. Следует отрабатывать использование дублирующих средств воздушной навигации, а также контроль положения самолетов с помощью традиционных навигационных средств. При этом в авиакомпаниях подчеркивают, что пилоты смогут надежно выполнить полет от взлета до посадки даже при полном исчезновении сигнала GPS. Безопасности пассажиров и их комфорту ничего не угрожает, пишут "Известия".

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