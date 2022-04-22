Собянин представил основные проекты фестиваля "Пасхальный дар"

Он пройдет с 23 по 28 апреля

В Москве завтра откроется седьмой фестиваль "Пасхальный дар". Москвичей и гостей столицы ждут 23 фестивальные площадки в центре города и в округах. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-21 гг. главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций", - написал Собянин.

Как рассказал мэр, на фестивальных площадках вновь будут расти "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных НКО – детей, инвалидов, одиноких пожилых людей. Проект "Четвероногий друг" на Тверском бульваре объединит людей, неравнодушных к проблеме бездомных животных. На Тверском бульваре совместно с "Московским зоопарком" пройдет акция в поддержку зоопарков Донбасса. На площадке по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 41, будет работать выездная выставка Музея рециклинга, посвященная грамотному обращению с отходами и защите окружающей среды.

Также гостей фестиваля ждут лекции, уроки добра и милосердия, творческие и инклюзивные мастер-классы, театральные поста­новки и выступления детских коллективов.

Фестиваль "Пасхальный дар" продлится до 28 апреля.

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