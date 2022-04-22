Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован

Продолжается проливка сгоревших конструкций

Полностью ликвидирован пожар в ЦНИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери. Разборка и проливка сгоревших конструкций продолжается. Следователи выясняют точную причину возгорания.

"В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.

21 апреля в одном из кабинетов на втором этаже института возникло возгорание. К моменту прибытия пожарных в здании было сильнейшее задымление, тушение осложнялось высокой температурой. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Предварительно причиной возгорания назвали аварийный режим работы электросети. Большую площадь пожара объясняют поздним вызовом пожарных. Из горящего здания были спасены 54 человека, 98 человек эвакуированы. Жертвами пожара стали шесть человек, 24 пострадали.

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