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Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован

09:24
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Продолжается проливка сгоревших конструкций

Полностью ликвидирован пожар в ЦНИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери. Разборка и проливка сгоревших конструкций продолжается. Следователи выясняют точную причину возгорания.

Шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре в НИИ в Твери
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до 5

"В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.

21 апреля в одном из кабинетов на втором этаже института возникло возгорание. К моменту прибытия пожарных в здании было сильнейшее задымление, тушение осложнялось высокой температурой. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Предварительно причиной возгорания назвали аварийный режим работы электросети. Большую площадь пожара объясняют поздним вызовом пожарных. Из горящего здания были спасены 54 человека, 98 человек эвакуированы. Жертвами пожара стали шесть человек, 24 пострадали.

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