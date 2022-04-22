Националисты расправляются с наемниками: что сейчас происходит у "Азовстали"

Ситуация в Мариуполе постепенно налаживается

Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр", уничтожили в Днепропетровской области до батальона личного состава ВСУ с вооружением и бронетехникой. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за ночь поразила 58 военных объектов Украины, в том числе склады с горючим.

Над Мариуполем - флаг Донецкой республики. Его победно водрузили на телевышке, откуда весь город - как на ладони. Вдали - дым. Это "Азовсталь", где заблокированы националисты. В подземные катакомбы росгвардейцы и ополченцы больше не спускаются. Чтобы не нарваться на засады. Боевиков уничтожают на поверхности, когда они выходят из укрытий для того, чтобы перегруппироваться и устроить новые огневые точки.

Накануне росгвардейцы заняли главный административный корпус "Азовстали". И захватили несколько солдат ВСУ. Только попав в госпиталь, боевики поверили - ополченцы, в отличие от "Азова" (запрещен в России), пленных не расстреливают.

Вот еще доказательство - "азовцы" расправляются и с наемниками, которые к ним примкнули. Этого выходца с Ближнего Востока сначала за что-то пытали. Потом расстреляли. И выбросили в мусорный бак.

В Николаевской области СБУ подготовило новую провокацию. Переодело в форму российских военных своих агентов. И устроило постановочную съемку мародерства и нападений на мирных жителей. Этот сюжет передадут западным СМИ. Для дискредитации российских войск. В Минобороны предупредили - об очередном фейке все известно.

Восемь килограммов пластита под капотом. И полный багажник боеприпасов. Сотрудники ФСБ в одном из подконтрольных российским военным районов предотвратили крупных теракт. Диверсанты собирались напасть на конвой, доставляющий мирным жителям гуманитарные грузы. Заминировали машину, приготовили оружие. Но были задержаны спецслужбами. При обыске в доме, где прятались террористы, найден целый арсенал - мины, ПЗРК, автоматы. СБУ Украины для совершения атак приготовило как минимум пять групп. Сегодня идет поиск остальных.

Спецназ Росгвардии зачищает Попасную. В подвале нашли документы тех, кто учил националистов навыкам диверсионной борьбы. Подготовка была обширной. От минно-взрывного дела до оказания врачебной помощи. Впрочем, полученные навыки националистам не помогли.

На трассе - российская колонна бронетехники. Направляется в Харьковскую область. Эта дорога сейчас под полным контролем ополченцев ЛНР. Теперь путь из одной области в другую станет короче на 450 километров. А значит, снабжение войск и доставка гуманитарных грузов мирным жителям освобожденных городов и поселков будет идти гораздо быстрее.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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