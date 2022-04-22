В Приморье прибыли более 300 беженцев из Донбасса

Им помогут с работой

Более 300 беженцев из Донбасса прибыли в Приморье, чтобы оказаться подальше от ужасов войны и начать новую жизнь. Им помогут оформить гражданство, обеспечат работой, а дети в ближайшее время пойдут в школу.

308 человек, большинство из Мариуполя. Они успели захватить с собой только самое необходимое: документы и совсем немного вещей. Убегали от бомбежек и непрерывных обстрелов.

Они отказались ехать и в западные районы Украины, и за границу. Решили преодолеть тысячи километров, чтобы на самом краю России начать новую жизнь. К приезду беженцев в Находке готовились. Так выглядит номер, стол, где можно перекусить. Четыре кровати, холодильник, телевизор и ещё один приятный бонус - вид на море из окна.

Бабушка, мама, папа и дочка - переехали из Мариуполя всей семьей. 11-летняя Вика, показывая страшные фотографии своего дома после обстрела, с легкостью определяет, с какой стороны летел снаряд.

Большинство из этих людей уже решили - работать, жить, и учиться хотят в Приморье. В правительстве края постарались заранее узнать профессии прибывающих граждан Украины и подготовили для них более 300 персонифицированных вакансий.

"Мы проводим первичное обучение, чтобы люди привыкли к нашим стандартам, к технологиям, мы и специалистов квалифицированных обучаем, и неквалифицированный труд - тоже всё показываем и обучаем, рассказываем", - рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом Алексей Мазуров.

Чтобы школьники не отстали от программы, с ними уже в ближайшие дни начнут заниматься специально приглашенные педагоги. Много внимания придется уделить русскому языку и истории России - на Украине эти предметы не преподавались. Взрослым помогут оформить документы для получения гражданства РФ.

"Совместно с коллегами из Пенсионного фонда и подачи документов будет произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч. Они будут приобретать статус гражданина РФ, и после этого все меры поддержки, которые платятся в крае, будут распространяться на них", - сообщила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

А пока отдых. Трехразовое горячее питание. В пункте временного размещения беженцы смогут находиться около месяца.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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