Западным странам приходится расплачиваться за антироссийские санкции

В Германии раздают советы, как снизить потребление энергии

В США, Германии, Британии и Польше стремительно растёт инфляция, дорожает бензин, в магазинах всё больше пустых полок. Исправить ситуацию пытается Борис Джонсон. Британский премьер прибыл в Индию, чтобы отговорить Нью-Дели от торговли с Москвой. Для убедительности Джонсон даже примерил национальный индийский наряд.

Это видео Бориса Джонсона с третьим глазом на лбу, а позже в тюрбане впечатлило не только индийскую публику, как предполагалось, но и самих англичан. Британский премьер, похоже, готов на все, чтобы убедить Нью-Дели отказаться от поддержки России. Южноазиатская республика вдвое увеличила закупки российской нефти и отказалась помогать доставлять грузы на Украину.

"Обе наши страны чрезмерно зависимы от иностранных углеводородов, и нам нужно вместе отойти от этого. Поэтому сегодня мы обсуждаем, как наладить партнерские отношения в области водорода электромобилей, морской ветроэнергетики, всех способов, которыми вы можете снизить стоимость энергии для людей с помощью зеленых технологий", - заявил Джонсон.

Намерения господина Джонсона понятны: в Италии который день обсуждают решение правительства запретить включать кондиционеры в общественных учреждениях ниже 25 градусов в жару. В Германии СМИ раздают советы, как снизить потребление электроэнергии. Из наиболее популярных - закрывать кастрюли при приготовлении еды и отказаться от электросушителей - поможет сэкономить до 145 евро.

В смене привычного образа жизни Запад винит, разумеется, Россию. И находит все новые, порой неоднозначные, способы выразить поддержку Киеву. Например, раскрасив урны в сине-желтые цвета. Однако поведение украинцев, которые прибывают в Европу, тоже уже далеко не у всех вызывает симпатию. Эти девушки, например, не смогли пройти мимо русского магазина, устроив показательное выступление. Сначала в самом супермаркете, затем и на улице.

Польша, которая стала главным приютом для беженцев, жалуется на увеличение плотности населения. По словам мэра Варшавы, столица уже не справляется.

"Население Варшавы увеличилось на 15 процентов. Это огромное давление, если говорить о городских услугах — общественном транспорте, водоснабжении, вывозе мусора, образовании. Варшава уже сейчас тратит на поддержку беженцев сотни миллионов злотых, а в перспективе месяцев и лет это будут миллиарды", - заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Тем временем Киев продолжает просить о помощи. По словам Зеленского, Украине потребуется 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Пока же необходимо наращивать военную мощь. Власти Норвегии заявили, что передадут ВСУ 100 ракет "Мистраль". Правда, с небольшой оговоркой: аппараты списаны и совершенно неясно, пригодны ли вообще к эксплуатации. Новый пакет помощи готовит и Вашингтон.

"На прошлой неделе я подписал пакет помощи Украине на 800 млн долларов, в том числе артиллерийские системы и БТРы. И мы продолжаем делиться с Украиной развединформацией, чтобы помогать им защищаться от российской агрессии", - заявил Джо Байден.

При этом Пентагон уточняет, что не планирует помогать в эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и проводить какие-либо спецоперации в Черном море. Не желая вмешиваться в конфликт, Запад, тем не менее, находит все новые способы обозначить свою антироссийскую позицию. Так, конкурс имени Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. А Федерация плавания отстранила олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. Просто потому, что спортсмен посетил в марте митинг-концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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