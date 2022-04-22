В Крыму начался парад тюльпанов

Высажено более 100 тысяч цветов

Более 110 тысяч растений, несколько сотен сортов - в Крыму сегодня начался парад тюльпанов. Выставка весенних цветов торжественно открылась в Никитском ботаническом саду.

Расписной ковер с сотней узоров – махровые и гладкие, однотонные и разноцветные, низкие и высокие, с круглыми и длинными лепестками. А еще это самое ароматное событие крымской весны.

Феерия красок и форм. Сотни оттенков – кажется, ни в одной палитре столько цветов не найти. 110 тысяч тюльпанов. Здесь только лучшие представители мировой и отечественной селекции. Некоторые сорта даже на тюльпаны не похожи – скорее, маки, нарциссы или лилии. Всего более 200 сортов. Половина - новинки.

"Это сорт Букингем. Сорт эффектный по своей окраске, он красивый, у него красивые листья. лист не широкий, собранный, то есть можно посадку проводить более загущенную и тогда посадки будут смотреться очень эффектно, но сорт этот у нас впервые, мы еще долгих три года будем его изучать. Для того, чтобы дать ему путевку в жизнь", - рассказала куратор коллекции тюльпанов Людмила Александрова.

Чтобы получить такую путевку, тюльпаны должны быть жаро- и засухоустойчивыми. Слишком нежные европейские просто сгорят на солнце. По сути, наши селекционеры ищут потомков крымских цветов.

"В Крыму изначально росли тюльпаны видовые. На крымских горах, на крымских яйлах. Есть такая даже версия. Наши специалисты работали в архиве. Что когда-то именно из Крыма наши луковицы попали в Османскую империю, оттуда уже в Европу, в Голландию. Где начали активно культивироваться. Поэтому тюльпан для Крыма очень перспективен", - отметила заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Светлана Плугатарь.

Первые тюльпаны в Крыму могут зацвести уже в марте. Но в этом году из-за холодной весны открытие ежегодной, уже 15-й, выставки пришлось сдвинуть на конец апреля.

Расчеты выстроились в треугольные, квадратные и прямоугольные коробки. Равнение на солнце. У цветов, как и у военных, свои правила, особенности и традиции проведения парада. Начинают невысокие ранние сорта, продолжают настоящие гардемарины, которые вырастают до полуметра. Учитывается и особенность обмундирования. Цветы выстраиваются от светлых тонов до темных, а главных участников парада выделяют контрастом.

Традиционно выберут и командующего парадом. Самый красивый, по мнению посетителей, цветок получит звание генерала.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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