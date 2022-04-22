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Олимпийского чемпиона Рылова отстранили от международных соревнований

09:48
  • пятница
  • 22 апреля 2022

О решении объявила Международная федерация плавания

Международная федерация плавания отстранила двукратного олимпийского чемпиона, россиянина Евгения Рылова от соревнований под эгидой FINA. Срок запрета на участие в турнирах - девять месяцев, сообщила пресс-служба FINA.

Пловец Рылов отказался от участия в ЧМ-2022 в знак протеста
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Рылов попал под санкции из-за того, что принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие прошло 18 марта на московском стадионе "Лужники".

25-летний Рылов - двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио. На его счету также серебряная и бронзовая медаль Олимпиад, пловец дважды становился чемпионом мира, трижды - победителем мирового первенства на короткой воде. Отстранение российского спортсмена вступило в силу с 20 апреля. Кроме того, в FINA подтвердили, что из-за ситуации на Украине российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования до конца 2022 года, передает ТАСС.

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