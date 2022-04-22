ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон отказался обсуждать эмбарго на поставки российского газа

10:23
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Пока на повестке дня – уголь и нефть из России

Вопрос эмбарго на поставки российского газа сейчас не обсуждается. Хотя не исключено, что этот вопрос будет поднят позже, в рамках антироссийских санкций по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон и Марин Ле Пен поспорили из-за поставок оружия на Украину
Макрона назвали новым лидером единой Европы

"Это вопрос, который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает", - сказал французский лидер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По мнению Макрона, стремление России перейти на новый военный, дипломатический или тактический уровень снижает способность Европы "строить прочный мир".

В Брюсселе ранее заявили, что Евросоюз пока не намерен запрещать импорт российской нефти, некоторые члены ЕС пригрозили наложить вето на это решение. Против нефтяного эмбарго выступают, в частности, Германия, Австрия и Венгрия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.