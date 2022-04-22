Макрон отказался обсуждать эмбарго на поставки российского газа

Пока на повестке дня – уголь и нефть из России

Вопрос эмбарго на поставки российского газа сейчас не обсуждается. Хотя не исключено, что этот вопрос будет поднят позже, в рамках антироссийских санкций по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это вопрос, который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает", - сказал французский лидер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По мнению Макрона, стремление России перейти на новый военный, дипломатический или тактический уровень снижает способность Европы "строить прочный мир".

В Брюсселе ранее заявили, что Евросоюз пока не намерен запрещать импорт российской нефти, некоторые члены ЕС пригрозили наложить вето на это решение. Против нефтяного эмбарго выступают, в частности, Германия, Австрия и Венгрия.

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