Рашкин продал ружья и пообещал никогда не охотиться

В пятницу бывшего депутата Госдумы от КПРФ приговорили к трем годам лишения свободы условно

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина приговорили к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте.

Меру пресечения сегодня избрал Калининский районный суд Саратовской области. Сторона защиты уже заявила, что намерена подать апелляцию, передает "ТВ Центр".

Инцидент с участием политика произошел в октябре прошлого года. По данным следствия, Рашкин застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. При этом соответствующей лицензии у парламентария не было. Свою вину он отрицал, однако перед вынесением приговора Рашкин признался, что убил животное. Он заявил, что уже продал все ружья, и пообещал больше не охотиться.

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