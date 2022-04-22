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Рашкин продал ружья и пообещал никогда не охотиться

16:59
  • пятница
  • 22 апреля 2022

В пятницу бывшего депутата Госдумы от КПРФ приговорили к трем годам лишения свободы условно

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина приговорили к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте.
Депутату Рашкину дали три года условно за убитого лося

Меру пресечения сегодня избрал Калининский районный суд Саратовской области. Сторона защиты уже заявила, что намерена подать апелляцию, передает "ТВ Центр".

Инцидент с участием политика произошел в октябре прошлого года. По данным следствия, Рашкин застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. При этом соответствующей лицензии у парламентария не было. Свою вину он отрицал, однако перед вынесением приговора Рашкин признался, что убил животное. Он заявил, что уже продал все ружья, и пообещал больше не охотиться.

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Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Охотничий карабин депутата Госдумы Валерия Рашкина
Охотничий карабин депутата Госдумы Валерия Рашкина
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