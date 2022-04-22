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Трамп заявил, что мир еще никогда не был в такой опасности

10:29
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Китай, Иран и Россия больше не боятся США

Нынешнее положение в истории Соединенных Штатов можно считать самым опасным за всю их историю.

Такое мнение выразил экс-президент Дональд Трамп. Он отметил, что мир вооружен как никогда раньше. Кроме того, Китай, Иран и Россия больше не боятся США.

"Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен <…> Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие тоже ими обладают", - заявил Трамп в ходе своего выступления во Флориде.

Ранее Трамп заявил, что при его президентстве военный конфликт на Украине не произошел бы. Администрацию нынешнего лидера США Джо Байдена не уважают нигде в мире.

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