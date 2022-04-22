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ФСБ предотвратила теракт против гуманитарного конвоя на Украине

10:42
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Спецслужбы пресекли деятельность диверсионной группы

Нападение на гуманитарный конвой на Украине предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности России. Пресечена деятельность диверсионной группы, обнаружены устроенные террористами тайники с оружием.

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"Пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как рассказал следователям один из задержанных боевиков, взрывчатку собирались заложить в переднем бампере автомобиля. По расчетам террористов, это обеспечило бы поражение техники на дистанции в пять метров. В оборудованных диверсантами тайниках нашли ПЗРК "Игла", гранатометы, стрелковое оружие.  Также изъято более сотни ручных гранат, противопехотные, магнитные и противотанковые мины, восемь килограммов пластида и заминированный автомобиль.

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