ФСБ предотвратила теракт против гуманитарного конвоя на Украине

Спецслужбы пресекли деятельность диверсионной группы

Нападение на гуманитарный конвой на Украине предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности России. Пресечена деятельность диверсионной группы, обнаружены устроенные террористами тайники с оружием.

"Пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как рассказал следователям один из задержанных боевиков, взрывчатку собирались заложить в переднем бампере автомобиля. По расчетам террористов, это обеспечило бы поражение техники на дистанции в пять метров. В оборудованных диверсантами тайниках нашли ПЗРК "Игла", гранатометы, стрелковое оружие. Также изъято более сотни ручных гранат, противопехотные, магнитные и противотанковые мины, восемь килограммов пластида и заминированный автомобиль.

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