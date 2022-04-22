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Депутат Госдумы предложил ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

10:58
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Письмо в Минпромторг России пока не поступало

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной день - в воскресенье.

Это, по его мнению, создаст дополнительный стимул для развития фермерских хозяйств и прочего мелкого бизнеса. Люди начнут ходить в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня.

Матвейчев уже направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает RT. В свою очередь в министерстве сообщили РИА Новости, что документ еще не получили.

"Письмо в Минпромторг России пока не поступало. При его поступлении в ведомство оно будет рассмотрено в установленном порядке", - заявили в пресс-службе Минпромторга.

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