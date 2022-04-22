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Депутату Рашкину дали три года условно за убитого лося

11:20
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Решение вынес суд в Саратовской области

Три года лишения свободы условно – такую меру наказания избрал Калининский районный суд Саратовской области для депутата Госдумы Валерия Рашкина. Члену КПРФ назначили два года испытательного срока.

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Суд продлил Рашкину запреты по делу о незаконной охоте

Суд рассматривал дело о незаконной охоте. По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося. Тушу помог разделать и сложить в багажник машины предполагаемый подельник, Александр Гношев.

Охотников застигли неподалеку от места преступления. Рашкину предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Депутат давал противоречивые показания: сначала заявил, что стрелял в лося, спутав того с кабаном, позже стал настаивать на том, что "не осознавал преступности своих действий".

В конце ноября Госдума проголосовала за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Гособвинитель требовал приговорить Рашкина к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Защита считала, что надо прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф, передает РИА Новости.

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