В России с коронавирусом госпитализированы еще 2660 человек

Выявлен 9001 случай

За сутки в России госпитализированы 2 660 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксирован 9001 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 644 человека, из них госпитализирован только 170.

Выздоровели за сутки 13480 человек. Скончались 195 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18119862 человека. Умерли 374563 зараженных. Вылечились 17451090 заболевших.

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