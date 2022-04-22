ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Папа Римский отложил встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

11:43
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Организовать встречу в такое "непростое время" очень сложно

Запланированная в июне 2022 года встреча папы Римского и патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Иерусалиме не состоится.

Об этом заявил глава католиков в интервью аргентинскому изданию La Nacion. Он отметил, что обе стороны понимают, что встреча представителей церкви в такое непростое время "может привести к большой путанице".

"Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме", - сообщил Папа Франциск (цитата по ТАСС). 

При этом понтифик охарактеризовал свои отношения с Кириллом как "очень хорошие". "Для меня согласие важнее конфликта", - подчеркнул Папа Римский.

Предыдущая встреча Папы Римского и патриарха Московского и вся Руси Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Католической церквей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Папа Римский
Папа Римский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.