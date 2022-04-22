Папа Римский отложил встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Организовать встречу в такое "непростое время" очень сложно

Запланированная в июне 2022 года встреча папы Римского и патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Иерусалиме не состоится.

Об этом заявил глава католиков в интервью аргентинскому изданию La Nacion. Он отметил, что обе стороны понимают, что встреча представителей церкви в такое непростое время "может привести к большой путанице".

"Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме", - сообщил Папа Франциск (цитата по ТАСС).

При этом понтифик охарактеризовал свои отношения с Кириллом как "очень хорошие". "Для меня согласие важнее конфликта", - подчеркнул Папа Римский.

Предыдущая встреча Папы Римского и патриарха Московского и вся Руси Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Католической церквей.

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