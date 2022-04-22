ЦВО: контроль над югом Украины даст выход в Приднестровье

Там "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения"

Контроль над югом Украины даст вооруженным силам России еще один выход в Приднестровье.

Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал- майор Рустам Миннекаев. По его словам, там отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.

"Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - передает его слова ТАСС.

Миннекаев отметил, что сейчас Россия воюет со всем миром, как это было в Великую Отечественную войну.

"Весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", - заметил замкомандующего войсками ЦВО.

Ранее в ЦВО назвали цели второго этапа спецоперации на Украине – это установление полного контроля над Донбассом и югом Украины.

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