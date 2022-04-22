Названы цели второго этапа спецоперации на Украине

Одна из них - обеспечить сухопутный коридор в Крым

Полный контроль над Донбассом и югом Украины – одна из задач российской армии на втором этапе специальной военной операции. Такую цель обозначил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал- майор Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации - она сейчас уже началась, буквально два дня назад - одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", - заявил Миннекаев, выступая на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Генерал отметил, что контроль над югом Украины обеспечит сухопутный коридор в Крым. Кроме того, это даст возможность получить выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения, приводит слова Миннекаева "Интерфакс".

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