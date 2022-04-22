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Минобороны опубликовало новый список потерь украинской армии

12:06
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Отмечается большое число дезертировавших

Очередной список потерь украинской армии за время военной спецоперации опубликовало Минобороны России. В этом перечне указаны имена погибших и раненых военнослужащих Третьей оперативной бригады НГУ войсковой части 3017, по данным на 29 марта.

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В военном ведомстве подчеркнули, что выложенные данные получены из реальных украинских документов. Они содержат информацию о раненых и погибших военнослужащих, об обстоятельствах их гибели, месте захоронения. Также в списках данные о выбывших из строя в результате ранения или травмы, отмечается большое число дезетировавших, сообщается в Telegram-канале.

Это четвертый список потерь украинской армии, опубликованный Минобороны России. Ведомство начало публикации 18 апреля, по его данным, безвозвратные потери украинских войск и наемников составляют 23 367 человек.

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