Минобороны опубликовало новый список потерь украинской армии

Отмечается большое число дезертировавших

Очередной список потерь украинской армии за время военной спецоперации опубликовало Минобороны России. В этом перечне указаны имена погибших и раненых военнослужащих Третьей оперативной бригады НГУ войсковой части 3017, по данным на 29 марта.

В военном ведомстве подчеркнули, что выложенные данные получены из реальных украинских документов. Они содержат информацию о раненых и погибших военнослужащих, об обстоятельствах их гибели, месте захоронения. Также в списках данные о выбывших из строя в результате ранения или травмы, отмечается большое число дезетировавших, сообщается в Telegram-канале.

Это четвертый список потерь украинской армии, опубликованный Минобороны России. Ведомство начало публикации 18 апреля, по его данным, безвозвратные потери украинских войск и наемников составляют 23 367 человек.

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