Владелец Zewa, Libresse и Libero объявил об уходе из России

Ухудшились условия ведения бизнеса

Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, заявил об уходе с российского рынка.

Причиной называется ухудшение условий для бизнеса. "Активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов) <…> Начата работа по выходу с российского рынка", - заявил глава Магнус Грот.

Компания отметила, что намерена поднять цены на свою продукцию во всем мире. Объем продаж Essity в России составил около 2% от общего оборота.

Essity выпускает продукцию под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Компания представлена в более чем 150 стран мира.

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