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Кремль отреагировал на заявление Токио об "оккупированных территориях"

12:38
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Япония присоединилась к "целому набору враждебных действий"

В Кремле отреагировали на заявления Токио про "оккупированные" на Курилах территории.
Япония заявила о "незаконной оккупации" Южных Курил Россией

"Все четыре острова — неотъемлемая часть Российской Федерации", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель президента отметил, что Япония стала для России недружественной страной, так как присоединилась к "целому набору враждебных действий".

"Говорить о продолжении переговорного процесса по мирному договору весьма и весьма трудно", - заметил Песков.

Ранее МИД Японии впервые с 2003 года назвал южные Курилы "незаконно оккупированными". Доклад представил на заседании кабинета министров страны глава МИД Японии Есимаса Хаяси, публикацию документа ожидают в ближайшие дни.

Диалог Москвы и Токио о Курильских островах безрезультатно идет с момента окончания Второй мировой войны. Япония считает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

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