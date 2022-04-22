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Собянин: Программа реставрации объектов культурного наследия сохранится в полном объеме

14:50
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Мэр осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья

Москва в полном объеме сохранит программу возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин, осматривая итоги реставрации Малороссийского подворья в центре столицы.

В ходе масштабных работ специалисты вернули уникальный исторический облик шедевру архитектуры, а также приспособили историческое здание для современного использования, сообщает "ТВ Центр". Помимо модернизации несущих конструкций, восстановили внутреннее убранство и фрагменты живописи. Все средства на реставрацию, а это почти полтора миллиарда рублей, предоставили инвесторы.

Мэр поблагодарил работников, которые участвуют в сохранении культурного наследия и вручил отличившимся специалистам знаки "Почетный реставратор Москвы". По словам Сергея Собянина, городские власти и впредь будут уделять особое внимание памятникам архитектуры.

"За эти годы было отреставрировано около 2 тысяч объектов. В прошлом году мы закончили реставрацию на 200 объектах. В этом году - на 66, хотя ещё год только начался. И вся наша программа, которую мы намечали, несмотря на экономические сложности, приняли решение оставить её в полном объёме. Это не только создание рабочих мест для реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города", - рассказал Собянин.

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