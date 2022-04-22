Тяжелая бронетехника прибыла в Москву для участия в Параде Победы

Машины покрасят
В Москву для участия в Параде Победы на Красной площади, прибыла тяжёлая бронетехника. Передислокация из подмосковного Алабина в столичный район Печатники прошла минувшей ночью.
Танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры и другая техника двигались по улицам столицы. В районе зоопарка и на участке Садового кольца с вечера было перекрыто движение транспорта.
Теперь в оставшиеся до 9 мая дни военные машины пройдут тщательную техническую подготовку. Их покрасят и нанесут праздничную символику.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"