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Тяжелая бронетехника прибыла в Москву для участия в Параде Победы

14:58
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Машины покрасят

В Москву для участия в Параде Победы на Красной площади, прибыла тяжёлая бронетехника. Передислокация из подмосковного Алабина в столичный район Печатники прошла минувшей ночью.

Танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры и другая техника двигались по улицам столицы. В районе зоопарка и на участке Садового кольца с вечера было перекрыто движение транспорта.

Теперь в оставшиеся до 9 мая дни военные машины пройдут тщательную техническую подготовку. Их покрасят и нанесут праздничную символику.

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