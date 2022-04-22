Через Яузу открыли новый пешеходный мост

Он полностью остеклён

Первый за 12 лет! В Москве Рубцовскую и Семёновскую набережные соединил новый пешеходный мост через Яузу. В пятницу его торжественно открыли.

Сооружение вошло в состав электрозаводского транспортно-пересадочного узла. И связало жилые районы с метро и железной дорогой. Сам 111-метровый мост выполнен в форме дуги. И полностью остеклён. В его башнях-опорах размещены лестницы в три пролёта и лифты для маломобильных граждан. Прилегающие площадки также благоустроили - положили гранит и высадили деревья.

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