"Пагубная линия": в Кремле оценили отстранение Рылова от соревнований

Запад продолжает политизировать спорт

Западные страны продолжают гнуть линию на политизацию спорта. В конечном итоге дискриминация российских спортсменов вредит самим турнирам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отстранение от международных соревнований российского пловца, олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

"Мы видим, что, к сожалению, идет продолжение пагубной линии по политизации спорта - наши теннисисты, теперь федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков уверен, что такая политика - когда сильнейшие не получают возможности участвовать в турнирах -вредит международным федерациям. Ранее стало известно, что Международная федерация плавания отстранила на девять месяцев от участия в турнирах двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Евгения Рылова. Поводом стало его участие в концерте, посвященном дню воссоединения Крыма с Россией.

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