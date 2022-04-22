Россия заместит зарубежное ПО в нефтегазовой отрасли

Российская IT-индустрия готова

Несмотря на то, что западные IT-гиганты уходят с российского рынка, отечественным компаниям есть что предложить взамен иностранному софту. Импортозамещением в сфере программного обеспечения у нас начали заниматься несколько лет назад. Сейчас - самое время процесс ускорить. На какое ПО есть спрос? И что в разработке?

Такие планерки в формате офлайн между сотрудниками разных отделов Сколково теперь, скорее, редкость. За работой команды руководители подразделений давно уже следят удаленно с помощью виртуальной системы управления процессами и людьми, в ней и распределяют задачи. Среди популярных программных инструментов в этом технопарке выбрали разработку столичной IT-компании - сервис Кайтен.

"Мы используем программу уже порядка двух лет и действительно мы выбирали её между аналогами подобного рода. В частности, из-за ряда функций, которые здесь уже были включены, а некоторые аналоги вообще не дают такой возможности", - рассказала руководитель по взаимодействую с целевыми аудиториями Технопарка Сколково Анастасия Осанкина.

Несмотря на ряд преимуществ отечественных систем, большинство российских компаний всегда пользовались зарубежными. Ведь те появились раньше и к ним уже привыкли.

"Используются такие сервисы, как "Джира", "Трелло". Раньше, когда можно было их оплачивать в долларах, можно было их использовать. 3 марта они объявили о том, что отзывают лицензии и о том, что больше не планируют продлять. То есть кто-то продолжает работать, но возникают проблемы с оплатами у госструктур", - отметил директор по маркетингу IT-сервиса "Кайтен" Иван Ивакин.

Новой российской системой уже пользуются "Сбер", "Додо Пицца", Qiwi и другие отечественные гиганты. Конкурентоспособные IT-решения, которые работают уже не первый год, есть и в других отраслях - это и кибербезопасность, и финтех, и сегменты в сфере виртуальной и дополненной реальности.

"Проблемы создать и импортозаместить большинство своего рода продуктов - такой проблемы на техническом уровне не стоит. Здесь, скорее, остается эта дилемма: насколько это целесообразно. Если государство здесь придёт на помощь, а оно уже начинает приходить, и обеспечит какие-то гарантии долгосрочной перспективы, это непросто, но это будет возможно", - рассказал эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов.

Свои передовые решения сегодня есть и в стратегических секторах. Так, в нефтесервисной отрасли альтернативу зарубежному ПО готовы предложить сотни узкоспециализированных IT-команд по всей стране. Чтобы в будущем объединить их продукты в отраслевую систему полного цикла, в Москве создают российскую микросервисную цифровую платформу "Унофактор". Всё оборудование, включая главный центр обработки данных и составные части платформы, тоже отечественные.

По оценкам экспертов, заместить весь софт в нефтегазовой отрасли отечественная IT-индустрия готова в срок от года до двух лет. Чтобы начать, ждут лишь отмашки от заказчиков.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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