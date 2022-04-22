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В Москве проходит отборочный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

15:07
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Состязания проходят по различным направлениям

В Москве проходит отборочный этап 10-го национального чемпионата "Молодые профессионалы". Это главные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей и школьников.

Состязания проходят по разным направлениям - от робототехники и медицины до строительных и ремесленных специальностей. Так, например, свои умения в конкурсе по огранке алмазов показали представители редкой профессии -  ювелиры.

"Первый модуль у нас обработка КР-17 - это техническое изделие, которое используется как в ювелирной промышленности, так и в приборостроении. Далее второй модуль - это изготовление КР-57, классический бриллиант, который мы все знаем. Третий модуль нашего чемпионата - это изготовление плоскопараллельной пластины, которая используется в технических целях для высокоточных лазерных установок", - рассказал супервайзер по компетенции "Огранка алмазов" чемпионата "Молодые профессионалы" Михаил Саратов.

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