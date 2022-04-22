Офорты Фомина, триатлон и театр: афиша на выходные в Москве

Для горожан и гостей столицы приготовлено множество мероприятий

Отправиться в путешествие по бескрайнему Северу, испытать очарование классики, вернуться в далёкие 80-е. А может, испытать себя на прочность? В эти выходные Москва подготовила массу интересного. Успеть всё невозможно, но попробовать стоит. Главное - заранее выстроить маршрут.

Театр на Таганке по случаю собственного дня рождения делает подарок любимым зрителям. В новом спектакле Дон Кихот и Санчо Панса как никогда рядом. С нами. Время действия - весна 2018-го. Место - Россия. Страна готовится к Мундиалю. А рыцарь и его верный оруженосец бредут по бескрайним просторам Севера и мечтают выиграть главный матч в своей жизни. Это путешествие с детства знакомых героев по современным реалиям авторы называют абсурдным и бесконечным.

Удивительные открытия ждут тех, кому интересна история архитектуры. Музей имени Щусева впервые представляет неизвестные работы Ивана Фомина. Ученик Бенуа, он стал известен как создатель концепции "пролетарской классики". Проектировал музеи, банки, курорты. А в этих офортах - чудом сохранившаяся душа художника, очарованного красотой и совершенством классики.

Еще одну большую редкость, связанную с "нашим всё", можно найти на театральных подмостках. В РАМТе - торжество студенческого духа. Светлый, яркий, философский спектакль поставлен по книге Александра Варламова. "Душа моя Павел" - это и строки Пушкина, и удивительно эмоциональный путь взросления - нынешнего поколения.

Завтра в Лужниках - старт, который просто нельзя пропустить! В самом сердце столицы - возможность принять участие в гонке на суше, на воде и на велосипеде. Да, это триатлон! Но в очень комфортных условиях.

"380 метров проплыть - в бассейне, в тепличных условиях. Проехать на велосипеде - 20 км. И пробежать 5 км по Лужнецкой набережной - на территории Лужников. Это доступная дистанция, чтобы стать триатлетом!" - сказал мастер спорта по триатлону, заместитель генерального директора компании IRONSTAR Владимир Шейкин.

Здесь ждут и новичков, чтобы проверить и оценить свои силы, и профессионалов - чтобы убедиться в своих безграничных возможностях. В выигрыше будут все!

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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