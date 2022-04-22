Push-уведомления стали недоступны для пользователей Сбербанка на iOS

На Android таких проблем нет

Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS перестали получать push-уведомления при оплате покупок или при запросе кода.

Возможность подключить уведомления отключена, банк сообщает, что "push-уведомления временно недоступны", пишет РИА Новости. Теперь владельцам Apple доступна лишь функция sms-сообщений.

"Из-за введенных санкций пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS вместо push-уведомлений продолжат получать уведомления в формате смс с номера 900", - отметили в банке.

При этом у приложения "Сбербанк онлайн" на Android таких проблем не возникло, push-уведомления приходят исправно.

Ранее мобильное приложение Сбербанка на iOS пропало из магазина App Store. В связи с введенными санкциями с 12 апреля оно не доступно для скачивания и обновления. Те, кто не успел скачать приложение на телефон, могут воспользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн".

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