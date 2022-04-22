Шольц испугался последствий эмбарго на российский газ для Германии

Берлин пытается избежать серьезного экономического кризиса

Запрет на поставки российских энергоресурсов вызовет серьезный экономический кризис в Германии и во всей Европе. При этом полное эмбарго на поставки голубого топлива из России не принесет мир на Украину, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы", — заявил канцлер в интервью журналу Spiegel.

Эксперты неоднократно предупреждали, что резкий отказ от российского газа навредит промышленности ФРГ и повлечет серьезные экономические проблемы. По словам Шольца, это в свою очередь серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины – чего допустить Берлин не может.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"