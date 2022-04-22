ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бородатая неясыть поселилась в Московском зоопарке (видео)

13:47
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Птица выросла в квартире

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть.

Сова выросла у кипера, который ее выходил. 22 апреля птица переехала в зоосад, так как в квартире ей перестало хватать пространства.

"Она – из по-настоящему спасенных совят. К сожалению, нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно", - объяснили в пресс-службе столичного зоопарка.

Сейчас птица живет вместе с другими неясытями, однако отношения между ними не совсем теплые. Совы – не слишком социальны. Кроме того, у героини новости дает о себе знать привычка к людям.

Сейчас она по большей части играет в плотные мячики и сбрасывает кормовых мышей на белогрудых ежиков.

Два дня назад в Московском зоопарке в семье длиннохвостой неясыти вылупились два птенца - первое и долгожданное потомство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бородатая неясыть
Бородатая неясыть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.