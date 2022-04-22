Бородатая неясыть поселилась в Московском зоопарке (видео)

Птица выросла в квартире

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть.

Сова выросла у кипера, который ее выходил. 22 апреля птица переехала в зоосад, так как в квартире ей перестало хватать пространства.

"Она – из по-настоящему спасенных совят. К сожалению, нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно", - объяснили в пресс-службе столичного зоопарка.

Сейчас птица живет вместе с другими неясытями, однако отношения между ними не совсем теплые. Совы – не слишком социальны. Кроме того, у героини новости дает о себе знать привычка к людям.

Сейчас она по большей части играет в плотные мячики и сбрасывает кормовых мышей на белогрудых ежиков.

Два дня назад в Московском зоопарке в семье длиннохвостой неясыти вылупились два птенца - первое и долгожданное потомство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"