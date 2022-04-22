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Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами бывшего СССР

14:42
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Встреча прошла в формате видеосвязи

Сотрудничество с государствами на постсоветском пространстве Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает "ТВ Центр".

Президент провел совещание по видеосвязи из Кремля. В нём приняли участие руководители правительства, обеих палат парламента, президентской администрации, ФСБ и ряда министерств.

"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве. У нас по линии правительства этим занимается Оверчук Алексей Логвинович, он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке, и я хочу пригласить его для того, чтобы он сделал сообщение, а после этого пообсуждаем заявленную сегодня тему", - заявил Путин.

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