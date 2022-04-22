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Пропавший на Украине журналист Гонсало Лира вышел на связь

14:43
  • пятница
  • 22 апреля 2022

За ним следила СБУ

Чилийский журналист и режиссёр Гонсало Лира, пропавший на Украине, в пятницу вышел на связь. Родственники и коллеги искали его целую неделю.

Как выяснилось, 15 апреля мужчина был задержан СБУ. Киевские силовики отняли у него всю аппаратуру, и журналист не мог зайти в интернет. Сегодня ему удалось найти новый ноутбук, сообщает "ТВ Центр".

По словам блогера, ему запретили говорить о любых деталях, связанных с задержанием. С первых дней спецоперации по защите Донбасса Гонсало Лира рассказывал неудобную правду о зверствах националистов. А также разоблачал фейки украинских и западных СМИ. В одной из последних публикаций журналист сообщил, что Киев установил за ним слежку.

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