Названы дружественные российским туристам страны

Турецкое направление пока остается самым удобным

Страны с дружественным отношением к российским туристам назвали туроператоры. Рекомендуется для летнего отдыха выбрать маршруты в Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.

"Турция всегда отличалась максимально лояльным отношением к российским гражданам, russian-friendly уровень там всегда был высокий. По моей оценке, если ситуация будет развиваться в таком же русле, Турецкая Республика займет 80% массового выездного организованного туризма", — заявил в интервью радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

В пользу выбора турецкого направления говорит и широкая полетная программа авиакомпании Turkish Airlines. По словам специалиста, цены на рейсы будут "чартерные". Кроме того, в Турции можно пользоваться российской картой "Мир", которая подключена к платежным сервисам нескольких банков.

Лояльно настроены к туристам из России и такие страны, как Египет, Вьетнам, Таиланд, Тунис. Однако возможности организации массовых авиаперевозок по этим направлениям пока изучаются, отметил эксперт.

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