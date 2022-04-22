ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блокированным на "Азовстали" боевикам вновь предложили сдаться

14:22
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Минобороны готово объявить "режим тишины"

Белые флаги, поднятые украинскими военными на "Азовстали" в Мариуполе, будут сигналом для ВС России прекратить огонь. Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" для эвакуации военнослужащих Украины, а также мирных граждан, если они там есть, заявили в Минобороны.

Националисты расправляются с наемниками: что сейчас происходит у "Азовстали"
Захарова обратилась к мировым лидерам по ситуации на "Азовстали"

"Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали". В случае обнаружения таких признаков на любом из направлений… Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн", - заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, российская сторона руководствуется гуманными принципами, а также принимает во внимание утверждения украинской стороны о том, что на "Азовстали" якобы находится мирное население. Эвакуироваться могут как гражданские лица, так и сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатов и раненые украинские военные, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Завод "Азовсталь"
Завод "Азовсталь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.