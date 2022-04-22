Блокированным на "Азовстали" боевикам вновь предложили сдаться

Минобороны готово объявить "режим тишины"

Белые флаги, поднятые украинскими военными на "Азовстали" в Мариуполе, будут сигналом для ВС России прекратить огонь. Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" для эвакуации военнослужащих Украины, а также мирных граждан, если они там есть, заявили в Минобороны.

"Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали". В случае обнаружения таких признаков на любом из направлений… Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн", - заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, российская сторона руководствуется гуманными принципами, а также принимает во внимание утверждения украинской стороны о том, что на "Азовстали" якобы находится мирное население. Эвакуироваться могут как гражданские лица, так и сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатов и раненые украинские военные, передает ТВЦ.

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